Mencucci: “Domenica sarà la mia prima volta a Firenze da avversario, ma voglio godermi il ‘Franchi’. Maleh? Tutto è legato alla nostra salvezza”

L’ex dirigente viola, Sandro Mencucci, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per parlare dell’incontro di domenica prossima tra la Fiorentina e il suo Lecce, di cui oggi è amministratore delegato:

“Domenica sarà la prima volta che torno a Firenze da avversario. Vi posso dire che entrerò in campo per riprovare le sensazioni che dà il Franchi e anche per i miei riti scaramantici. Contro questa Fiorentina, una grande squadra, non sarà facile fare risultato“.

E ancora: “Quest’anno Corvino ha creato un Lecce fantastico, una squadra di tutto rispetto con un budget e un monte ingaggi limitato, con giocatori come Baschirotto che si è adattato con successo al ruolo di difensore centrale, pur essendo nato come terzino. Se verrà alla Fiorentina? Nel suo futuro c’è sicuramente una big“.

Infine su Maleh: “E’ un grande lavoratore e spero che possa rimanere con noi al termine della stagione, ma tutto è legato alla salvezza del Lecce”.