Il presidente dell’associazione italiana agenti calciatori Giuseppe Galli ha parlato così a Radio Bruno: “Bisogna fare una differenziazione per quanto riguarda la classe dei procuratori. Raiola, Mendes e altri non sono procuratori ma sono aziende. Guardate quanti soldi muovono loro rispetto agli altri. Poi non so cosa è successo in realtà. Non devo dire io se un allenatore deve o non deve avere un procuratore però non bisogna fare un erba un fascio”.