Meno di 48 ore alla vendita libera dei biglietti per la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter: la situazione

Dopo la fase riservata a possessori di prelazione, abbonati e possessori di tessera del tifoso, mancano poco meno di 48 ore alla vendita libera dei biglietti per la finale di Coppa Italia all’Olimpico tra Fiorentina e Inter. Attualmente risultano esaurite entrambe le curve (parte centrale e distinti), mentre rimangono ancora in vendita alcuni tagliandi per gli spicchi di Tribuna Tevere e Montemario riservati alle due squadre.

Al momento risultano poco più di 2000 i biglietti invenduti per i settori nerazzurri, mentre circa 6000 per quelli viola. Si va dunque verso il sold out dell’impianto romano, con la vendita libera che potrebbe vedere finiti tutti i biglietti a disposizione.