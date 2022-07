Meno palleggio, più verticalità: il mercato ha tracciato la nuova strada della Fiorentina

Il mancato riscatto di Torreira ha sorpreso – e non poco – gli addetti ai lavori e i tifosi della Fiorentina. La prima e unica stagione dell’uruguaiano in riva all’Arno aveva convinto praticamente tutti, con l’ex Sampdoria che è presto diventato il punto di riferimento in campo di Italiano e un beniamino del pubblico.

A fine stagione, come una doccia fredda, è arrivata la notizia che la Fiorentina non lo avrebbe riscattato. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che la società ha spiegato essere semplicemente una scelta tecnica. Al posto di Torreira è arrivato Mandragora, un giocatore dalla qualità diverse che si alternerà in cabina di regia insieme ad Amrabat.

I due hanno qualità diverse rispetto all’uruguaiano, il che fa immaginare come Italiano e la società abbiano deciso di operare per questa strada per la volontà di cambiare impostazione di gioco: meno palleggio, più verticalità a cercare il tridente offensivo. Scelta giusta o sbagliata? Parlerà il campo, ai posteri l’ardua sentenza.