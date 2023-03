Meno tifosi uguale meno introiti, anche dalla Lega Serie A: ecco quanti milioni perderà la Fiorentina giocando lontano dal Franchi

Quello dello stadio della Fiorentina è senza dubbio uno dei temi più discussi di questi giorni, in particolare la necessità per la squadra viola di giocare lontano dal Franchi durante i lavori di ristrutturazione. Della questione ha scritto anche Calcio e Finanza, concentrandosi su quelle che saranno le perdite economiche per il club di Rocco Commisso.

Non solo un danno a livello di biglietteria, hospitality e food&beverage, ma anche di diritti tv. La Lega Serie A infatti distribuisce una quota pari al 12% ai club sulla base degli spettatori paganti negli ultimi tre campionati; ai dati attuali, per la Fiorentina si parla di circa 9 milioni annui. Lasciare Firenze vorrebbe dire ridurre le presenze intorno anche ai 10mila spettatori, scendendo quindi agli ultimi posti di questa speciale graduatoria. In termini economici, la Fiorentina perderebbe – oltre agli incassi della biglietteria – circa 12/15 milioni a stagione, per un totale di circa 30 milioni considerando che i campionati lontani dal Franchi dovrebbero essere due.

Un problema non da poco, al quale però oggi non sembra esserci soluzione. Senza contare i tanti interrogativi legati al futuro, quando il nuovo Franchi sarà completo: quanto costerà affittarlo? Chi lo gestirà nei giorni extrapartita? Come verranno organizzati gli spazi commerciali? Quesiti ad oggi senza risposta, nonostante un business plan già consegnato dalla Fiorentina.