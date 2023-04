Mentre i tifosi si godono Dodô, un altro terzino brasiliano passato da Firenze è prossimo a lasciare l’Europa

Vi ricordate di Gilberto? Il giocatore brasiliano, dopo un’esperienza decisamente non memorabile alla Fiorentina, si è riscattato alla Fluminense e soprattutto al Benfica, di cui è stato uno dei punti di forza negli ultimi anni.

Adesso, però, sembra che Gilberto stia cominciando ad avvertire nostalgia di casa. Come riporta TMW, il terzino potrebbe tornare presto in Brasile. Il suo contratto col Benfica scade nel 2025, ma ormai non è più una pedina inamovibile e nel suo Paese ci sono tanti club pronti ad acquistarlo per rendergli un ruolo da protagonista.