Mentre il rinnovo di Vlahovic è stato messo in vetrina, la Lazio senza alcun annuncio prolunga i contratti di due big

Come noto, la Fiorentina ha messo in vetrina la vicenda legata al rinnovo di Vlahovic. Non tutti i club però agiscono così. Immobile e Acerbi infatti saranno biancocelesti a vita. Come riporta gianlucadimarzio.com l’annuncio arriva dal bilancio della Lazio.

Nel documento pubblicato dalla club di Lotito infatti i contratti dell’attaccante del difensore risultano in scadenza rispettivamente nel 2026 e nel 2025. Rinnovi che la Lazio non ha annunciato, ma il bilancio parla chiaro. Il lavoro sotto traccia alle volte porta ai migliori risultati.