Mentre la Fiorentina cerca il vice-Vlahovic, la Sampdoria trova il suo attaccante. Blucerchiati scatenati con Amrabat nel mirino

Non c’è solo la Fiorentina alla ricerca di un attaccante. Tra le squadre che necessitavano di una punta anche la Sampdoria, che in tal senso sembra aver trovato una soluzione. Come riporta Gianluca Di Marzio i blucerchiati hanno raggiunto un accordo col Napoli per Andrea Petagna.

E’ una Sampdoria scatenata sul mercato, visto che oltre al centravanti sono in dirittura d’arrivo anche Florentino del Benfica e Mohamed Ihattaren, in prestito dalla Juventus che a sua volta l’ha prelevato dal PSV. E poi Amrabat, obiettivo per il centrocampo anche se c’è da capire quali siano a questo punto le reali disponibilità economiche della Sampdoria.