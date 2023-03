Mentre la Fiorentina pensa all’Europa, il Lecce prosegue nella preparazione in vista di Firenze: Baroni però non potrà contare su due pedine

Sivasspor prima, Lecce poi. Questa sera la Fiorentina affronterà l’insidiosa trasferta turca, prima di poter tornare a pensare al campionato. Gli avversari allenati dall’ex giocatore viola e dell’ex ds Baroni e Corvino potrebbero però contare alcune defezioni.

Secondo quanto riportato da CalcioLecce la formazione salentina si è allenato quest’oggi in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Tutti in campo per la seduta odierna fatta eccezione per Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e di ricondizionamento, e Dermaku, alle prese con il lavoro personalizzato. Per domani mattina è prevista un’altra seduta di allenamento.