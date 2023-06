Mentre Nzola aspetta una chiamata dalla Serie A, c’è un ex Fiorentina che invece sembra pronto a ripartire con lo Spezia

L’ex Fiorentina Kevin Agudelo, nonostante la stagione deludente terminata con la retrocessione in Serie B, tramite il proprio profilo Instagram ha lasciato trapelare seppur non direttamente la volontà di continuare a lottare per i colori dello Spezia. Queste le sue parole: “Buongiorno tifosi. Sono passati un po’ di giorni da Domenica ma ancora non ho superato l’amarezza per questa retrocessione. È stato un anno particolare, sicuramente noi calciatori non ci vogliamo nascondere dietro un dito e ci prendiamo tutte le nostre responsabilità. L’unica cosa che posso fare è chiedervi scusa per non aver rispettato le vostre aspettative ma l’impegno da parte nostra, e di tutta la società, c’è sempre stato. Ora rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di portare, il più presto possibile, le Aquile dove meritano di stare”.

Agudelo sembra dunque pronto a ripartire con lo Spezia, mentre lo stesso non si può ancora dire di M’Bala Nzola. Ad oggi l’attaccante sembrerebbe più orientato a rimanere in Serie A e d’altronde le pretendenti per lui non mancano. Tra queste c’è sicuramente la Fiorentina, che al momento monitora la situazione della società ligure in attesa di possibili sviluppi.