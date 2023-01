“Mentre Sarri inventa e viaggia forte, la Fiorentina fa fatica. Non c’è leadership e questo non va bene”

In vista della sfida tra Lazio e Fiorentina, l’ex calciatore, tra le altre, dei biancocelesti Paolo Di Canio è intervenuto a Radio Bruno Toscana, cominciando dall’attacco viola: “Italiano fa molta fatica a capire chi deve essere l’uomo giusto a cui affidare il reparto. Si capiva fin da subito che Cabral non avrebbe replicato i numeri di Vlahovic, credo che non ci riuscirà neanche in futuro. Jovic, invece, sbaglia l’atteggiamento perché sembra che debba fare un favore a qualcuno. Mentre Sarri (quando non c’è Immobile) adatta Felipe Anderson al centro e viaggia forte, la Fiorentina fa fatica. Anche Italiano dovrebbe essere bravo a osare”.

Sul momento della Fiorentina: “La squadra deve dare di più, visto il suo valore. Eppure l’atteggiamento è diverso rispetto a un anno fa e rispetto alla Lazio stessa. Non c’è una leadership che guida il gruppo, sembra un collettivo che accetta il corso degli eventi e questo non va bene. Manca virilità”.