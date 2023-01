Meozzi a FN: “Boga può rilanciarsi in viola, sarebbe l’uomo giusto per Italiano. La Fiorentina deve risolvere la questione portiere e cercare un difensore centrale”

La sessione invernale del calciomercato è ormai alle porte. Fiorentinanews.com ha voluto conoscere in esclusiva l’opinione del procuratore sportivo Giulio Meozzi sulle tematiche più calde collegate alla Fiorentina, come le voci relative all’esterno dell’Atalanta Boga e altri possibili rinforzi che potrebbero arrivare nel mese di gennaio.

Sig. Meozzi, sembra che la Fiorentina stia cercando un’ulteriore soluzione in attacco, soprattutto sull’esterno: il nome più gettonato è quello di Boga. Considerando anche i vari rientranti dai rispettivi infortuni è una trattativa che ci può stare? E perché?

“Boga al Sassuolo ha fatto grandi cose, mentre a Bergamo no. Secondo me ha avuto problemi con il tecnico Gasperini, però è un giocatore importante che avrà voglia di rilanciarsi e potrebbe essere l’uomo giusto per Vincenzo Italiano insieme a qualche altro rinforzo”.

Rinforzo di che tipo? C’è un profilo ben preciso che si sente di consigliare alla Fiorentina nel mercato di gennaio?

“Non ho profili da indicare ma ruoli. Sicuramente dovranno risolvere la questione portiere poi ritengo che manchi un difensore centrale, un esterno forte e poi se non dovessero partire o arrivare attaccanti proverei a fa giocare insieme i nostri cambiando modulo. Questo anche perché Jovic ha fatto vedere grandi numeri nella sua migliore stagione in Germania, ovvero quando ha giocato come seconda punta”.