Meozzi: “Lo scambio di portieri ha più senso per Sirigu che per Gollini. La Fiorentina farà poco in questo mercato, a meno che…”

Il procuratore Giulio Meozzi ha parlato a Radio Toscana delle ultime vicende riguardanti il mercato della Fiorentina: “Brekalo è un giocatore che a tratti ha fatto vedere grandi cose. Personalmente mi piace, l’unica perplessità riguarda la continuità che un po’ gli è mancata. Il talento comunque c’è, se Italiano saprà valorizzarlo potrebbe essere un innesto interessante. Sirigu? Non so se sarà titolare, anche Gollini in fondo era stato preso per giocare e poi abbiamo visto com’è andata a finire. Sirigu sicuramente ha più esperienza, ma essendo a fine carriera penso che verrà a fare la riserva di Terracciano. In ogni caso l’operazione ha molto più senso per Sirigu che per Gollini, che dovrebbe trovare una piazza in cui rilanciarsi anziché andare a scaldare l’ennesima panchina”.

E poi su Dodò ha aggiunto: “Rispetto a Odriozola lascia un po’ più a desiderare in fase difensiva, ma in attacco potrebbe fare la differenza. La questione dipende molto dalle richieste di Italiano. Sul mercato viola in generale, comunque, dobbiamo ricordarci che esiste il fair play finanziario e che neanche un presidente ricchissimo può ignorarlo. Credo che in questo mercato la Fiorentina farà poco, a meno che non arrivi un’offerta davvero importante per Nico Gonzalez che potrebbe permetterti di incassare soldi da investire magari su giocatori di prospettiva”.