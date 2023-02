Mercato a vuoto e affaire Rebecca. Viola-Azzurri sfida ad alta tensione, anche se Corsi…

Due sessioni di mercato andate a vuoto e l’elezione di Rebecca Corsi (senza l’appoggio e il voto della Fiorentina) come consigliere di Lega. Sono stati mesi di rapporti difficili quelli tra i viola e l’Empoli, che si affronteranno domenica al Franchi e vengono ripercorsi stamani da Il Tirreno.

L’estate scorsa Bajrami sarebbe dovuto venire a Firenze, mentre Zurkowski avrebbe dovuto fare il cammino inverso, magari anche con Kouame. Ma un tentativo viola last minute di forzare la mano per ottenere un’opzione di acquisto su Parisi, si legge sul giornale, fa saltare tutto.

Operazioni a vuoto anche nell’ultimo mercato invernale con la Fiorentina nuovamente alla carica per Parisi, mentre Zurkowski non ritorna in azzurro ma viene dirottato verso La Spezia.

Nel mezzo si inserisce anche l’elezione della figlia del patron empolese, Rebecca, come consigliere di Lega che avviene senza l’appoggio viola in tutt’e tre le votazioni.

E ora? Probabilmente tutti questi dissidi sembrano dissipati, visto che giusto ieri il numero uno empolese, Fabrizio Corsi, ha parlato di “rapporti sereni” di “possibilità di collaborazione” e ha anche detto di essere disponibile ad ospitare la Fiorentina in caso di trasloco per i lavori al Franchi. Per la serie come cambiano le cose in fretta, talvolta, nel mondo del calcio.