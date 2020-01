Mercato di riparazione a chi? Ecco quanto ha investito Commisso in questa sessione

Se è vero che ad agosto era rimasto il colpo in canna alla Fiorentina, la società di Commisso si è rifatta in questo gennaio investendo in calciatori giovani per il presente e il futuro oltre 50 milioni. E, come scrive La Gazzetta dello Sport, con l’accordo con il Verona per Amrabat, verrebbero superati i 70 milioni di investimento. Davvero un mercato pazzesco per i viola e guai a chiamarlo di riparazione. Perché iniziato come mercato di completamento di una rosa un po’ sbilanciata, si è pian piano trasformato in quello di vera ricostruzione.