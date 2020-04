Mercato estivo viola diviso in due “sessioni”. La prima con un maxi investimento, la seconda con impatto finanziario meno determinante

Kumbulla e Malinovsky, due situazioni “calde” per la Fiorentina. Secondo quanto scrive La Nazione, operazioni molto pesanti a livello economico, sulle quali si potrà scommettere con un maxi-investimento che Commisso è pronto a garantire, mentre una seconda parte del mercato (vedi i prestiti di Florenzi dalla Roma e Rugani dalla Juve) avrebbe un impatto finanziario meno determinante, come del resto l’ingaggio di un giocatore come Bonaventura che arrivando in veste di svincolato, avrà come unico costo a bilancio quello dell’ingaggio.