Meret: “Festa contro la Fiorentina? Non dobbiamo fare calcoli, andiamo a Udine per lo scudetto”

Napoli era pronta per la festa scudetto in vista della partita contro la Salernitana, ma il pareggio allo scadere di Dia ha rimandato i festeggiamenti ufficiali dei partenopei, che adesso possono festeggiare nel turno infrasettimanale in trasferta contro l’Udinese. La prossima in casa sarà contro la Fiorentina e contro i viola potrebbe essere festa grande. Il portiere degli azzurri Meret ha parlato così a riguardo:

“Se ci piacerebbe rifare la festa contro la Fiorentina? Non dobbiamo fare tanti calcoli, ma andare a Udine e vincere la partita. Prima regaliamo la gioia ai tifosi prima possiamo pensare anche noi di rilassarci un po’ dopo il grande cammino fatto. Andremo a Udine per provare a vincere, col solito atteggiamento avuto quest’anno”.