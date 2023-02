Meret: “Gollini è arrivato da noi con tanto entusiasmo e voglia di lavorare: il suo innesto non può che farci bene”

L’avventura di Pierluigi Gollini alla Fiorentina è durata poco, e male. Tanto che il portiere di proprietà dell’Atalanta è passato, dopo soli sei mesi, al Napoli. Il suo innesto nello spogliatoio della squadra di Spalletti sembra invece essere stato positivo, da come lo ha descritto Alex Meret, numero 1 azzurro a Radio Kiss Kiss. Sentite come ha parlato del suo nuovo vice Gollini:

“Gollini lo conoscevo perché abbiamo condiviso il percorso in Nazionale. E’ arrivato con grande entusiasmo e con tanta voglia di lavorare. Questo non può che far bene a tutto il gruppo”.