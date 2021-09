Meret out per circa un mese. Il rientro del portiere azzurro è fissato per Fiorentina-Napoli

Alex Meret potrebbe rimanere fermo per circa un mese. Il portiere del Napoli ha subìto una “frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare“, come specificato dai medici. Il suo rientro in campo è ancora un incognita, ma la data nel mirino sembra esser quella del tre ottobre, giorno in cui i partenopei sfideranno la Fiorentina al Franchi.

A spiegare un po’ meglio la situazione dell’estremo difensore azzurro è stato il professor Alfredo Bucciero, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“La prima partita utile per rivedere Meret in campo potrebbe essere quella contro la Fiorentina, ma tutto dipenderà da come procederanno le cure e dalle valutazioni dei medici sulle condizioni dell’atleta. Di solito le fratture dei processi trasversi per curarsi necessitano di quattro settimane. Il ragazzo non deve sentire più dolore. Ritorno per Fiorentina-Napoli? Dipende dallo staff medico e da quello che valuteranno nel percorso di recupero”.