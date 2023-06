Merlo: “Ci sono squadre che hanno pagato più della Juventus per colpe minori. Temo che la UEFA non la escluderà dalla Conference”

L’ex giocatore viola Claudio Merlo ha parlato a Radio Bruno Toscana del mercato, partendo dalla questione centrocampista: “Penso sia meglio un giocatore tecnicamente valido, che sappia gestire la palla e dia geometrie. Italiano pretende un gioco a massimo due tocchi, per questo in regia serve uno coi piedi buoni. Maxime Lopez sarebbe un buon profilo, ma secondo me ce ne sono tanti validi tanto quanto lui in giro per il mondo”.

E poi ha aggiunto: “Italiano fa giocare gli esterni in maniera molto offensiva e questo comporta un alto numero di occasioni lasciate agli avversari. Credo che servano un difensore bravo e un portiere valido da affiancare a Terracciano. E poi chiaramente un attaccante, perché senza uno che finalizzi il lavoro della squadra si fa fatica a vincere le partite. Jovic e Cabral sono buoni giocatori, ma non da doppia cifra”.

E infine sulla vicenda Juve: “Siamo in Italia, qui si fa sempre così. Le dichiarazioni di Gravina sono assurde, il calcio italiano è vergognoso perché ci sono squadre che hanno pagato più della Juve per colpe molto minori. Questa sentenza della UEFA sta andando troppo per le lunghe, ho l’impressione che alla fine non ci sarà nessun provvedimento e questo ovviamente andrebbe a discapito della Fiorentina”.