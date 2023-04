Merlo: “Ricordo quando Suarez mi prese per la maglia per frenare la mia fuga, che partita con l’Inter. Fiorentina ha potenziale per vincere la Coppa Italia ma non deve pensare di essere già in finale”

L’ex centrocampista della Fiorentina Claudio Merlo ha vinto la Coppa Italia in maglia viola nel 1966. L’ex giocatore gigliato ad Il Brivido Sportivo ha parlato in vista del ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese.

Ecco le parole di Merlo: “Ricordo che affrontammo in semifinale l’Inter campione del mondo e la partita incarnò alla perfezione lo spirito di quella che sarebbe stata la Fiorentina ‘ye-ye’ che vinse il secondo tricolore. Una squadra spavalda, senza timore di niente e nessuno. Ricordo quando superai il Pallone d’Oro Suarez in dribbling e dovette tenermi per la maglia per frenare la mia fuga. Ribaltammo lo svantaggio dopo il gol segnato da Jair, grazie alle reti di Brugnera ed Hamrin, ricordo che lo stadio ci dette una forte scossa emotiva”.

“Il gruppo aveva un’ossatura molto giovane, con fuoriclasse come Hamrin, Albertosi, De Sisti e Maschio. Eravamo sicuri di uscire con l’Inter, vista la forza dell’avversario, non avremmo mai pensato di vincere la Coppa Italia. La spensieratezza della gioventù ed il talento, uniti all’apporto del pubblico, ci fecero compiere un’impresa storica”.

Poi Merlo si sofferma sull’attuale Fiorentina ed il suo percorso in Coppa Italia: “Penso che il gruppo attuale della Fiorentina abbia il potenziale per conquistare la settima Coppa Italia della storia viola. Abbiamo già un piede finale, ora serve mettere l’altro. La squadra ha trovato la giusta fiducia e buona continuità di gioco. La Cremonese sicuramente è ancora un ostacolo. Se pensassimo di aver già passato il turno la partita si rivelerebbe assai difficile. In questo modo si concederebbe ai grigiorossi un grande vantaggio. La Fiorentina deve avere in testa solo la vittoria, come qualcosa ancora da costruire, senza pensare al risultato favorevole dell’andata”.

“Juventus o Inter in finale? Non saprei chi preferire. La sfida più sentita ovviamente sarebbe quella con la Juventus, per ovvie ragioni di tifo. Ma la partita secca è sempre un’incognita, legata a dinamiche particolari. Tutti possono battere tutti, lo dimostra la stessa Cremonese che ha eliminato Napoli e Roma”.