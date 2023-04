Messi in vendita altri tagliandi per Fiorentina-Cremonese: il punto sulle presenze

La vendita dei biglietti per Fiorentina-Cremonese è stata seguita con grande interesse da tutta la tifoseria viola. Dopo un inizio a rilento delle vendite, infatti, grande effetto ha avuto l’appello da parte die gruppi organizzati della Curva Fiesole, che hanno invitato tutti i tifosi viola al Franchi per assistere alla semifinale di ritorno contro la Cremonese. Attualmente i tagliandi venduti sono circa 30mila, con la Curva Fiesole andata esaurita e la Curva Ferrovia ancora chiusa.

In questi minuti la società viola ha messo a disposizione altri tagliandi in Maratona (circa 500) e in Tribuna (circa 130) a visibilità ridotta e prezzo contenuto (10 euro). Rimangono disponibili ancora alcuni biglietti in Tribuna laterale e in Tribuna d’onore/Vip. Da capire se all’ultimo minuto potrà essere aperta anche la Curva Ferrovia, ma il passare del tempo rende questa opzione sempre meno probabile.