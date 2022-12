“Messi o Maradona? Per i tifosi della Fiorentina il dualismo è tra Kokorin e Cabral. Il russo eroe di Malta, il brasiliano…il nuovo Godot calcistico”

Tramite il quotidiano Il Tirreno, il giornalista Andrea Bruno Savelli ha scherzato su un dualismo a distanza piuttosta ‘particolare’ di casa Fiorentina: “Mentre nel mondo è aperta la sfida tra chi sia il più grande, se Maradona o Messi, per i tifosi della Fiorentina la sfida è tra Kokorin e Cabral. Si Kokorin, il tanto bistrattato Kokorin che è diventato in poco tempo l’idolo di Malta. Nel negozio che vende le magliette della sua nuova squadra non fanno in tempo a stampare la maglia col suo nome che già vedono la fila di chi la richiede allungarsi come se non ci fosse un domani. Kokorin eroe di Malta e Cabral novello Godot calcistico”.

Poi ha proseguito: “Un piccolo inciso, Jovic in questa sfida non l’abbiamo inserito, perché lui la sfida ce l’ha con se stesso, semmai riuscirà a riappacificarsi con le sue aspettative, forse potrebbe tornare ad essere un giocatore molto molto importante. Un paradosso? A Babbo Natale l’ardua sentenza. Quello che è sicuro è che se Babbo Natale avesse il costume Viola anziché rosso gli chiederemmo tutti di farci qualche goal… Sempre convintamente in lotta per il terzo scudetto. E se Cabral lo mandassimo in prestito a Malta? Che sfida con Kokorin!”.