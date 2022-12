Messi raggiunge Batistuta e il Re Leone lo omaggia: “E’ un onore condividere il record con te, spero che tu possa superarmi” FOTO

Da ieri Leo Messi è ancor più nella storia del calcio argentino, avendo raggiunto Batistuta in testa alla speciale classifica marcatori dell’Albiceleste a quota 10. L’ex bomber della Fiorentina era salito a tale quota durante i Mondiali del 2002 e deteneva dunque da un ventennio il record. Ieri il ricongiungimento, celebrato così dal Re Leone: “Caro Leo, complimenti! Ho tenuto il record per 20 anni e me lo sono goduto. Ora è un grande onore e un piacere condividerlo con te, sperando con tutto il cuore che tu possa superarlo già alla prossima partita!”.

