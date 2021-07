“Messias è un bel giocatore, ma spendere 10 milioni per un trentenne retrocesso non è poco”

A Radio Bruno Toscana ha parlato così di vari argomenti di casa Fiorentina l’ex giocatore di pallanuoto e tifoso viola Gianni De Magistris: “Pochi gol della Fiorentina? Mi sarei aspettato 8 o 0 gol da Castrovilli, e anche Pulgar deve segnare di più in particolar modo da fuori area. Non si può far affidamento solo su Vlahovic”.

Poi su un obiettivo di mercato ha aggiunto: “Messias? Mi sembra un bel giocatore, ma spendere 10 milioni per un trentenne retrocesso non è poco”.