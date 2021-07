Messias piace alla Fiorentina, ma il Crotone non fa sconti. E Italiano…

Junior Messias è sempre piaciuto alla Fiorentina, cosi come al Torino di Juric che, almeno fino a qualche giorno fa, sembrava essere avanti nella corsa ad assicurarselo. Eppure Messias veste ancora la maglia dei Pitagorici, così come Simy.

Come sottolinea La Nazione, Mister Italiano apprezza molto il fantasista brasiliano, ma per l’affondo finale vuole prima valutare, in ritiro, il materiale a propria disposizione. Il Crotone aspetta, ma non pare intenzionato a fare sconti, come spererebbe la Fiorentina.