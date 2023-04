“Mi hanno colpito ai genitali ma non so chi è stato”. L’arbitro Massa aggredito in Grecia

“Mi hanno colpito ai genitali ma non so chi è stato”. Basta questa frase dell’arbitro Davide Massa messa a referto per spiegare cosa è stato il derby di Grecia tra Olympiacos e Aek Atene. Le due squadre si affrontavano nei playoff scudetto, l’esito è stato tremendo alla luce degli incidenti che hanno funestato l’incontro e per l’aggressione al direttore di gara italiano.

Ma che ci faceva lì? I migliori fischietti Uefa possono essere designati anche in campionati differenti dalla loro nazione per dirigere quei match che rivestono particolare importanza e, secondo le direttive, hanno bisogno di ufficiali che abbiano una certa esperienza a livello internazionale.