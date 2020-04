In una diretta insieme a Sebastien Frey, l’ex attaccante viola Fabrizio Miccoli ha ricordato così la sua esperienza con la maglia della Fiorentina: “A Firenze mi sono trovato benissimo, del resto lì è difficile trovarsi male. Sarei voluto rimanere in viola altri anni e inizialmente diedi la colpa a Corvino del mio addio. Poi abbiamo avuto l’occasione per chiarirsi, anche perché mi ha scoperto e fatto arrivare lui tra i professionisti”.