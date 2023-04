Michele Serena: “Vincere a Firenze è speciale, ho ricordi bellissimi dell’avventura in viola. Dopo il vantaggio dell’andata, la Fiorentina deve subito far capire alla Cremonese la voglia di arrivare a Roma”

L’ex terzino della Fiorentina Michele Serena ha parlato ad Il Brivido Sportivo in vista della sfida di ritorno di Coppa Italia con la Cremonese. Il calciatore vinse la Coppa Italia in maglia viola nel 1996, trionfano in finale con l’Atalanta.

Ecco le parole dell’ex difensore viola: “Sfortunatamente non giocai la finale, ma ricordo quell’entusiasmo pazzesco, la gente che ci aspettava a notte fonda. Ho un figlio nato a Firenze e tanti bei momenti passati in città, un ricordo bellissimo della mia avventura in viola. Vincere lì è qualcosa di speciale. Faccio tutti gli scongiuri del caso ma dopo lo 0-2 dell’andata peno che la Fiorentina debba solo tare un po’ attenta e far capire fin dai primi minuti la voglia di arrivare a Roma, ma l’approdo in finale dovrebbe arrivare tranquillamente”.

“Le finali sono gare particolari che nascondono sempre insidie e fanno storia a sè. La Fiorentina però ha tutto per vincere. Giocandosi sui 90’, cambierebbe poco tra Inter e Juventus per la squadra viola, che può dire la sua tranquillamente. Anzi, a vedere come gioca nell’ultimo periodo direi che sono più gli altri che devono temere la Fiorentina“.