Micheletti: “Juric è in pole position per prendere l’eredità di Iachini. E’ stato spesso esonerato, ma quasi sempre con il Genoa”

Il giornalista e conduttore Giorgio Micheletti durante la trasmissione A Tutto Gol, in onda su Toscana Tv ha parlato anche del futuro della panchina gigliata: “Ad oggi, per la panchina della Fiorentina, uno dei nomi ancora più accreditato di De Zerbi è sicuramente quello di Ivan Juric, tecnico del Verona. Ad oggi, se le alternative a Iachini si chiamano Juric, Di Francesco e De Zerbi, l’allenatore giallo blu è sicuramente in pole position. Molti dicono che è reduce da tanti esoneri ma molti sono stati solo ed esclusivamente con il Genoa“.

0 0 vote Article Rating