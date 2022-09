Michniewicz punta su Zurkowski…per domenica. E intanto viene risparmiato per la prima

Stando a quello che viene riportato in queste ore dai media polacchi, il centrocampista della Fiorentina, Szymon Żurkowski, non dovrebbe giocare questa sera contro l’Olanda. Il commissario tecnico, Czesław Michniewicz, punta sul giocatore viola per il match di domenica contro il Galles.

Michniewicz ritiene Zurkowski un giocatore importante ed ha un ottimo rapporto con lui, tanto da suggerirgli anche come comportarsi sul mercato. Recentemente però ha detto: “Szymon ha giocato pochi minuti e questo mi preoccupa molto. Se nulla cambia nella sua situazione avrò un dubbio sul portarlo o meno in Qatar. Tuttavia, non tolgo a nessuno le possibilità di giocare la Coppa del Mondo”.