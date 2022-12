Michniewicz: “Ringrazio tutti i tecnici italiani per la collaborazione”

Questo pomeriggio il commissario tecnico della Polonia Czeslaw Michniewicz ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale che la nazionale polacca affronterà domani contro i campioni in carica della Francia. Tra i tanti temi affrontati, Michniewicz ha voluto ringraziare tutto i tecnici del campionato italiano per la forma in cui ha trovato i suoi giocatori. Questo un estratto delle sue parole:

“Ho incontrato Mourinho e siamo sempre rimasti in contatto. Lo ringrazio per la forma in cui è qui Zalewski. Facciamo affidamento solo sui tecnici dei club, non abbiamo preparato nessuno dei nostri calciatori. Apprezzo il lavoro di tutti gli allenatori, c’è stata grande collaborazione. Fabio Cannavaro mi ha detto che gli manca Glik ma anche che gli augura di restare in Qatar il più a lungo possibile. Devo ringraziare anche Allegri, Spalletti, Mourinho, Stankovic, Nicola, Italiano e tanti altri”.