Migliaccio: “Dia non ci ha chiesto di andare via, De Sanctis fece tanti viaggi in Spagna per convincerlo”

A TuttoSalernitana ha parlato l’ex mediano, anche viola, Giulio Migliaccio, oggi nella dirigenza dei campani, in relazione a Boulaye Dia e il suo possibile futuro:

“Dobbiamo dare atto al direttore sportivo De Sanctis di aver condotto alla grande l’operazione. In estate ha fatto diversi viaggi in Spagna per convincerlo ad accettare, sin dal primo giorno disse che avrebbe fatto di tutto per portare Dia in granata. Era l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo. Ripeto quanto detto: ad oggi nessuno ci ha chiesto di andare via e tutti si trovano bene qui”.