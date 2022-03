Nella sua conferenza stampa pre gara, Sinisa Mihajlovic è tornato anche sulla sconfitta del suo Bologna una settimana fa contro la Fiorentina:

“Credo che ce la siamo sempre giocata con tutte. Anche a Firenze siamo stati in partita, colpendo due pali. Forse solo a Torino contro il Toro e contro il Napoli ma c’erano dei problemi. Non penso però che la squadra ha sempre fatto quello che doveva fare, poi si può vincere come perdere, questo è il calcio. Non parlo dei pali, ma è un dato molto grande”.