Mihajlovic frena l’entusiasmo della Fiorentina: “Mi dispiacerebbe perdere Orsolini, ma non partirà”

Durante l’evento “Olimpiadi del Cuore” organizzato da Paolo Brosio a Forte de’ Marmi, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato di Riccardo Orsolini, obiettivo della Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Dopo due anni di Covid, è un mercato partito a rilento e in cui tutti puntano a risparmiare facendo gli ultimi affari. Quanto a Orsolini mi dispiacerebbe se partisse, ma non è un problema perché non partirà”.