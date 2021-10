Mihajlovic: “Il razzismo non è solo bianco e nero, ma anche quando ti dicono ‘zingaro di m***a’. A Firenze erano i miei tifosi ad offendermi, poi però…”

L’ex allenatore della Fiorentina Sinisa Mihajlovic, ospite al Festival dello Sport, è tornato a parlare del tema del razzismo. L’opinione del tecnico del Bologna è chiara, come sempre: “Il razzismo non è solo bianco e nero. E’ razzismo anche quando ti dicono “zingaro di merda”, però li nessuno dice nulla. Chi pronuncia insulti razziali va punito in modo esemplare, così la prossima volta ci pensa due volte prima di farlo. Serve che vengano attuate leggi più severe per estirpare dal calcio e dalla società quella “brutta bestia” che rischia di macchiare l’immagine di un intero Paese. L’Italia non se lo merita”.

Poi su Firenze, Mihajlovic ha aggiunto: “Io mi sono divertito a Firenze, perché per me era bello. La cosa più brutta è l’indifferenza. Se mi applaudono mi fa piacere, se mi fischiano non è che mi dispiace. Là mi fischiavano tutti, erano i tifosi miei a dirmi zingaro di merda. Per me era una soddisfazione. Là ero proprio odiato da tutti, adesso no. Ne ho picchiati due, uno in tribuna, l’altro in città. Quando sei dentro il campo e ti insultano, ok. Quando sei vicino non puoi fare finta di niente”.