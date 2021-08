Mihajlovic punta tutto su Orsolini: titolare contro l’Atalanta

Oltre a Domenico Berardi la dirigenza viola, per provare a soddisfare le richieste sugli esterni di mister Vincenzo Italiano, starebbe monitorando anche il profilo di Riccardo Orsolini. Al contrario del campione d’Europa che non è stato nuovamente convocato per la sfida contro la Sampdoria, il giocatore rossoblu resta comunque al centro del progetto del Bologna. Infatti il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic ha deciso di schierarlo dal primo minuto nella sfida di questo pomeriggio (ore 18.30) contro l’Atalanta di Gasperini.

La linea del club emiliano è chiara: il presidente Saputo ha ribadito che, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, solo uno tra Orsolini e Tomyasu lascerà Bologna. Da capire ancora la volontà del classe ’97, il suo agente intanto questo pomeriggio era a Firenze per assistere alla sfida tra Fiorentina e Juventus di Primavera 1.