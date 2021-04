Mihajlovic recupera una pedina importante in vista della partita contro la Fiorentina

A due giorni dalla sfida al Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina la squadra rossoblù allenata da Sinisa Mihajlovic dovrebbe aver recuperato l’unico giocatore in dubbio per la gara: Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese classe 1998, tra le sorprese della formazione bolognese di quest’anno, è rientrato oggi in gruppo nell’allenamento odierno e con tutta probabilità sarà convocato contro la Fiorentina. A riportarlo il sito zerocinquantuno.it