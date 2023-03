Mijatovic: “Con la Fiorentina in Champions League uscimmo per un gol che oggi sarebbe stato valido con il Var. Mihajlovic? Uno dei giocatori che ho amato di più”

Predrag Mijatovic, ex stella del Real Madrid, con un passato anche alla Fiorentina, è stato intercettato da Sky Sport per fare due chiacchiere sulla sua esperienza italiana e anche per omaggiare l’ex tecnico viola Sinisa Mihajlovic. Sentite cosa ha detto:

“Il calcio italiano è sempre stato molto potente. Da bambino vedevo la Serie A, più di altri campionati. Sono arrivato a Firenze (nel ’99) con Trapattoni in panchina e c’erano i vari Batistuta, Balbo. Abbiamo fatto bene, anche se in Champions contro il Valencia uscimmo per un gol che oggi col VAR sarebbe stato buono. La mia esperienza a Firenze è stata fantastica, la gente mi amava ancora prima di giocare per il gol che segnai alla Juventus in finale di Champions”.

Poi un ricordo di Mihajlovic: “E’ stato un grande amico, abbiamo giocato tante partite insieme, ho avuto un bel rapporto con lui fuori dal campo. E’ stato anche uno dei giocatori di calcio che ho amato di più“.