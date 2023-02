Miladinovic: “Kokorin si è meritato di approdare alla Fiorentina, ma non ha avuto alcuna possibilità perché c’era Vlahovic”

Il difensore Ivan Miladinovic ha parlato a Ria Novosti dell’attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin, suo ex compagno al Sochi e ora in prestito dai viola all’Aris Limassol: “Sasha è un ottimo giocatore. Per me è uno dei migliori giocatori con cui ho giocato. Un bravo ragazzo, si è comportato normalmente negli spogliatoi, non ha creato nessun problema. Non direi mai che è coinvolto in tutti gli scandali che gli sono capitati”.

E prosegue: “Se sono rimasto sorpreso quando è arrivato alla Fiorentina? Non tanto, succede di tutto nel calcio. Ma se lo è meritato, nonostante non abbia avuto alcuna possibilità. Soffriva ancora di alcune ferite. A quel tempo il suo concorrente era Vlahovic, poi acquistato dalla Juventus per 80 milioni. Sasha ha avuto un momento difficile. In generale comunque lui è pronto per giocare in grandi campionati europei”.