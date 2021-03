Milan, ancora brutte notizie per Pioli: out anche Calabria. Per lui intervento al menisco

Brutte notizie in casa Milan, prossimo avversario della Fiorentina, domenica alle 18 al Franchi. L’infermeria rossonera non si svuota, e già stasera contro il Manchester United, Pioli dovrà far i conti con molte assenze. Inoltre in vista della sfida di campionato i rossoneri dovranno rinunciare oltre a Rebic e Mandzukic, anche a Calabria.

Il terzino italiano ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma domani, venerdì 19 marzo. Rafael Leao accusa invece una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Nell’allenamento di ieri, inoltre, Alessio Romagnoli ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro. Dunque domenica al Franchi si presenterà un Milan in piena emergenza, e Pioli dovrà chiedere gli straordinari ai suoi.