Milan-Crotone, appuntamento per la chiusura di Junior Messias. Zaccagni vola da Sarri

Arrivano due aggiornamenti di mercato a meno di ventiquattro dalla fine. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha virato con decisione su Junior Messias ed è previsto tra pochi minuti un incontro con il Crotone per chiudere. Sembra sfumare dunque l’ipotesi di un suo arrivo alla Fiorentina.

Si muove anche la Lazio, che dopo aver inseguito a lungo Kostic ha scelto di cambiare obiettivo e in poche ore ha chiuso con l’Hellas Verona per Mattia Zaccagni. Otto milioni più due di bonus le cifre dell’affare.

Aggiornamento ore 23:35: incontro in corso tra Crotone e Milan per Messias. Le parti lavorano per un prestito oneroso con diritto di riscatto.