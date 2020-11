In vista della partita di domenica contro la Fiorentina, il Milan ha recuperato un giocatore. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, può infatti sorridere per il ritorno in gruppo di Alexis Saelemaekers.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’esterno belga ha smaltito il problema alla caviglia rimediato contro il Napoli e questa mattina si è allenato assieme al resto dei compagni di squadra.