Milenkovic assente alla ripresa dopo l’infortunio contro l’Empoli. E in Conference…

Arrivano novità dal Centro Sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina è tornata in campo questo pomeriggio dopo il pareggio al Franchi contro l’Empoli. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, era assente all’allenamento odierno in via precauzionale Nikola Milenkovic, che durante il match contro i toscani si era infortunato ed era stato costretto al cambio al 40′ della sfida.

Per questo motivo, con tutta probabilità il serbo non ci sarà nella partita contro il Braga valevole per il ritorno dei play-off di Conference League, o almeno non dal primo minuto. Da capire se il difensore possa essere convocato da Italiano o meno.