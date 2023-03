Milenkovic: “Avevamo alte aspettative, ma ai Mondiali siamo stati un fallimento. Adesso vogliamo qualificarci per l’Europeo, ma prima dobbiamo migliorare in difesa”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato dal ritiro della nazionale della Serbia sulle difficoltà riscontrate dalla sua squadra ai Mondiali in Qatar e non solo:

“Avevamo alte aspettative in Qatar, avremmo potuto fare di più, ma abbiamo fallito. Questo però deve rimanere nel passato e stiamo voltando pagina. Adesso ci aspettano le qualificazioni per l’Europeo, non ci sono partite facili, dobbiamo affrontare ogni partita con fiducia e massima concentrazione. Abbiamo buone possibilità di qualificarci”.

E ancora: “Giochiamo tutti sia in difesa che in attacco, abbiamo segnato tanti gol nelle partite scorse, e sicuramente dobbiamo avere ancora più concentrazione per migliorare la fase difensiva. Facciamo tanti gol, migliorare la fase difensiva farebbe bene a tutti”.