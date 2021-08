Milenkovic: “Ce la metteremo tutta per essere la sorpresa della stagione. Commisso ci sta sempre vicino, Italiano ci farà divertire”

Nella terza ed ultima parte dell’intervista al Corriere dello Sport-Stadio, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic torna a parlare di Vincenzo Italiano: “Ha in mente un calcio moderno, che ci farà divertire. Lui ci mette emozione e passione. E’ molto credibile, coinvolgente. E’ capace di toccare le leve giuste in ciascuno di noi col suo modo di fare: ci fa dare ogni volta il 100%, il suo calcio propositivo ci permetterà di dare il meglio e ci farà spingere al massimo. I meccanismi difensivi da correggere? Passare da una difesa a tre ad una a quattro implica accorgimenti diversi. Essere più presenti nella metà campo avversaria significa diventare più pericolosi. I rischi ci sono, ma dovremo essere molto bravi a ridurli al minimo”.

Milenkovic tocca altri temi: “Non sogneranno solo i tifosi, lo faremo tutti insieme, la squadra e la società. Lavoriamo ogni giorno per questo, per regalare gioia. Commisso? A Roma ha apprezzato il carattere, il coraggio e la personalità messi in campo anche in inferiorità numerica. Ci è stato vicino sempre, soprattutto nei momenti difficili: è un sostegno straordinario, vogliamo rendere orgoglioso anche lui. Ribery? Ho parlato con lui quando ha lasciato Firenze. Per noi è stato un leader assoluto, un campione che ci ha dato un esempio vero di come dobbiamo comportaci. Gli auguro il meglio. La sorpresa della stagione sarà la Fiorentina, ce la metteremo tutta”.