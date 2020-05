Milenkovic: “Ce l’ho io il nome di un talento serbo che consiglierei alla Fiorentina”

E’ un Nikola Milenkovic versione direttore sportivo e talent scout quello che su La Gazzetta dello Sport, consiglia un giocatore in particolare alla Fiorentina: “Ci sono tanti i giovani interessanti in Serbia, in particolare direi Filip Stevanovic, Partizan: è un 2002″. E’ un centrocampista-attaccante in forza alla stessa squadra dalla quale è arrivata proprio l’attuale difensore viola. E’ un giocatore di movimento, rapido e tecnico.

A proposito di talenti cresciuti al Partizan Belgrado, Milenkovic parla anche di Dusan Vlahovic: “Dusan ha una grande mentalità, deve continuare così e sono sicuro che otterrà grandissime soddisfazioni, non dimentichiamo che è un 2000, è un talento, ma può e deve migliorare ancora e lui lo sa”.