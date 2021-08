Milenkovic: “Colpito dalle idee e dai metodi di Italiano. Vi spiego perché ho rinnovato con la Fiorentina”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina fresco di rinnovo di contratto fino al 2023, si è raccontato al Corriere dello Sport-Stadio alla vigilia della sfida contro il Torino.

Queste le sue parole: “Dopo quattro anni avevo bisogno di capire le ambizioni del club e la direzione che si sarebbe voluto prendere. Il nuovo allenatore mi ha colpito molto per le sue idee e i metodi di allenamento che credo potranno portarci ad alzare il livello tecnico e tattico. Tutto questo mi ha convinto a proseguire il mio percorso professionale a Firenze”.

Continua così Milenkovic: “Solo anno in più? Il futuro è oggi. Alla base di tutto, poi c’è l’affetto ricevuto. Nonostante offerte molto alte di club europei importanti non ho mai chiesto di essere ceduto. Le parole di Italiano sull’impegno? E’ stato bello, anche se credo di non aver fatto niente di straordinario: è il mio modo di essere, nessuna straordinarietà”.