Milenkovic, confermato il rientro anticipato dalla Nazionale. Per lui un piccolo problema fisico, ma Italiano è fiducioso

Arrivano aggiornamenti sul fronte Nikola Milenkovic. In queste ore vi abbiamo raccontato di come il difensore della Fiorentina fosse in procinto di lasciare anticipatamente il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico.

L’indiscrezione è stata appena confermata dalla società viola, che ci tiene a far sapere che Milenkovic sia partito per il ritiro della Nazionale senza il minimo problema. Questo per sottolineare che l’infortunio è arrivato durante gli impegni con la Serbia, tanto che Milenkovic non giocherà l’ultimo impegno di questa pausa.

Milenkovic sarà dunque a Firenze nelle prossime ore per cominciare l’iter di recupero, sebbene il problema non sia dei più seri. Pur con cautela, Vincenzo Italiano conta di poterlo avere a disposizione per la partita di lunedì contro il Venezia.