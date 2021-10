Milenkovic: “Considero Firenze come la mia seconda casa. Il giorno del mio esordio non mi aspettavo di giocare, Pioli venne da me e…”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, intervistato dal sito ufficiale viola, ha ricordato i suoi primi momenti in maglia gigliata: “Quando sono arrivato a Firenze ho fatto un grandissimo passo. Ho cambiato il mio modo di pensare, di vivere. Tutta la mia vita è dedicata al calcio e i primi tre-quattro mesi ho lavorato molto per poter arrivare all’esordio. Non mi aspettavo di giocare contro il Cagliari e a pranzo a comunicarmelo ci pensò Pioli“.

E poi c’è stato anche il primo gol, quello siglato contro il Chievo: “Mi sono perso, non sapevo dov’ero, un’emozione pazzesca. Il paragone con Vidic? Lui è stato un fuoriclasse, ho ancora da fare molta, molta strada per arrivare ai suoi livelli”.

E sul rapporto con la città ha detto: “Mi manca la Serbia, ma sono qui a Firenze ormai da cinque anni e la considero come la mia seconda casa. Ho visitato la città in maniera approfondita. Cerco spesso di camminare in centro, sono stato nei musei e in visita ai monumenti”.